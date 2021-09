Sky – Inter, ora i gol fatti in Serie A in Champions. Lautaro-Dzeko con lo Shakhtar

I titolari nella gara contro la formazione di De Zerbi saranno ancora l'argentino e il bosniaco

In Serie A sono arrivati finora 20 gol. Adesso serve sbloccarsi in Champions. Contro lo Shakhtar, l'Inter deve trovare gol europei che sono mancati nella gara contro il Real Madrid e che mancarono nella scorsa stagione nel doppio confronto con la formazione ucraina.

"Inzaghi dovrà portare quanto di buono fatto in campionato anche nella Coppa anche perché il gioco mostrato finora in Serie A è un gioco piuttosto europeo, a tratti spumeggiante, a tratti soffre per subire qualche tiro di troppo. Ma l'Inter gioca a viso aperto, fa possesso palla e cerca di avere un gioco offensivo. L'Inter è sbilanciata e servirebbe trovare maggior filtro in difesa, ma i gol arrivano e sono tanti. Dzekoha segnato cinque gol nelle prime sei di campionato e nessuno era partito così bene dai tempi di Milito. Lautaro ha segnato 4 gol in cinque gare, quello di ieri favoloso sul quinto assist di Barella", spiega a Skysport Matteo Barzaghi.