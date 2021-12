Gomez: “Bello vedere giocatori come Bastoni fare la differenza. Io e l’Atalanta…”

Le parole del Papu: "Io dal primo anno fino all'ultima partita ho cercato di essere un esempio per i compagni"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Papu Gomez, ex capitano dell'Atalanta oggi al Siviglia, ha parlato così del suo amore per la Dea e del perché non ha mai voluto lasciare i nerazzurri per approdare in una big: "Io volevo far diventare l'Atalanta una grande squadra. Sarebbe stato facile fare guerra alla società come hanno fatto altri dicendo che sarei andato via: è troppo facile andare via oggi. Mi hanno offerto miliardi per andare in Arabia, solo una volta ci ho pensato seriamente: ma io volevo diventare una bandiera e continuare a scrivere la storia dell'Atalanta.