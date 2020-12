Gomez, tregua a tempo con Gasperini. A gennaio addio: l’Inter c’è, ma a una condizione

In casa Atalanta continua a tenere banco il caso Gomez. La rottura con Gasperini non sembra sanabile e l’argentino è già alla ricerca di un nuovo club.

“Pace sì, ma a tempo, quella tra Gasperini e il Papu Gomez all’Atalanta. Allenatore e capitano avrebbero messo da parte gli screzi almeno fino a gennaio, quando il giocatore sarà, di fatto, sul mercato. Il club nega all’argentino la possibilità di liberarsi a zero, forte del contratto fino al 2023. Il Milan è alla finestra, come Inter e Roma, ma tutte le ammiratrici di Gomez si farebbero avanti solo senza esborso per il cartellino (o in caso di cessioni illustri). La tregua tra Gasp e Gomez potrebbe prolungarsi fino al termine del campionato? Chissà…”, spiega La Gazzetta dello Sport.