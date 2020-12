Atalanta, Gasperini: “Gomez? Se vogliamo parlare di calcio bene. Voglio gente contenta di stare qua”

Il caso Gomez si arricchisce di un nuovo episodio. In attesa delle convocazioni in vista della sfida contro la Roma, con la probabile esclusione del Papu dalla lista dei convocati, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa e ha risposto alle domande degli addetti ai lavori.

Al netto del Papu, bisogna intervenire sul mercato?

“Se vogliamo parlare di calcio bene. Ne stiamo parlando da giorni, ma domani abbiamo una partita importante. Dobbiamo preparare questa partita che sentiamo, la nostra attenzione è rivolta alla sfida di domani”.

La scelta dei capitani a cosa è dovuta?

“È fatta in base all’anzianità, all’appartenenza e al numero di partite giocate. Io sono per più capitani: per me De Roon, Freuler e Toloi sono tre capitani. Credo che in una squadra bisognano esserci più capitani”.

In mediana serve un rinforzo?

“Speriamo di recuperare presto Pasalic, a gennaio c’è la sosta. Non ho intenzione di chiedere alla società, vedremo a gennaio di avere gente contenta di stare qua”.

Gli assenti?

“No, non ci sono recuperi particolari. Caldara sta facendo bene, speriamo di rivederlo a gennaio. Pasalic ci vuole un po’ più tempo, Ruggeri ne ha per 15 giorni. Miranchuk si è allenato, gli altri stanno bene”.

Ilicic?

“Si è allenato anche bene, l’ho visto calciare con buona forza. Ha superato questo problema”.