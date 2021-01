Inter, si cerca la chiave per sbloccare l’affare Gomez: no alla richiesta dell’Atalanta

L’Inter continua a setacciare il mercato alla ricerca di occasioni per rinforzare il reparto offensivo, prima necessità di Antonio Conte. Il primo nome sulla lista della dirigenza nerazzurra rimane Alejandro Gomez, in rotta con l’Atalanta e destinato a cambiare aria al più presto. Secondo Tuttosport i due club stanno cercando l’intesa, in particolar modo sul nome della contropartita tecnica: “Per l’attacco il primo della lista resta sempre il Papu Gomez con il cui entourage l’Inter ha avviato i primi contatti forte della volontà da parte dell’argentino di trovare una squadra top, possibilmente non distante da Bergamo. I Percassi chiedono 10 milioni e l’unica strada percorribile porta a una trattativa con contropartite che potrebbero essere Oristanio e Pirola (che l’Inter però non vorrebbe mollare)“.