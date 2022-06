Gonzalez: “Dybala? Mi piacerebbe vederlo all’Inter con Correa e Lautaro”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Nico Gonzalez ha parlato della stagione della Fiorentina e non solo. L'argentino ha commentato anche il possibile approdo di Dybala all'Inter: "È stato un anno molto positivo nonostante il problema con il Covid, ma ho fatto un gran lavoro che mi ha portato in Nazionale. In Italia ho avuto un buon impatto, in Germania era stato molto più difficile".