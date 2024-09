La Fiorentina ha pareggiato grazie ad un suo gol. Robin Gosens ha timbrato il cartellino al suo ritorno in Italia. L'ex giocatore dell'Inter ha parlato a DAZN alla fine della gara contro il Monza, finita due a due. Queste le parole del giocatore: «Aver fatto gol oggi è una bellissima sensazione. Sono qui per aiutare la squadra ma volevo vincere, quindi sono contento, ma sarebbe stata meglio la vittoria. Cosa ha chiesto Palladino? Mi ha chiesto di fare le cose che sono abituato a fare. Ho lavorato con Gasperini e Inzaghi che hanno un'idea simile, quindi l'adattamento è più facile. Sono contento di aver fatto la mia partita», ha sottolineando.

«Questo gruppo è molto forte, ovviamente sono arrivati tanti giocatori nuovi e c'è bisogno di tempo per l'adattamento, però secondo me oggi si è visto lo spirito di questa squadra, perché se vai sotto due a zero non è mai facile ribaltare la partita. Lo spirito è quello giusto, ora dobbiamo lavorare ancora meglio. Abbiamo due settimane per preparare la prossima partita, puntiamo in alto», ha aggiunto Gosens.