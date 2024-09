Il nome di Matteo Cocchi non suona più come novità per gli appassionati di calcio giovanile: terzino sinistro di grandissima qualità, classe 2007, punto fermo della Primavera dell'Inter già dalla scorsa stagione nonostante giochi da sotto età. In estate è stato aggregato alla Prima Squadra nerazzurra, e Simone Inzaghi gli ha dato modo di mettersi in mostra anche in qualche amichevole. Insomma, un talento in ascesa, uno sul quale la dirigenza interista vuole puntare, come dimostra il recente rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2027.