Gosens e Caicedo, jolly in più per l’Inter: ecco come può sfruttarli Inzaghi

L'esterno tedesco e l'attaccante ecuadoregno, acquisti del mercato di gennaio, per motivi diversi non hanno ancora inciso

Arrivati a gennaio a Milano, Robin Gosens e Felipe Caicedo non sono ancora riusciti a dare il loro contributo per l'Inter. Ora, in vista di questo rush finale, entrambi sperano di poter dare una svolta alla loro stagione. Due jolly in più per inzaghi, come scrive il Corriere dello Sport: "Il tedesco durante la sosta è rimasto ad Appiano perché non è stato convocato dalla nazionale tedesca. [...] Inzaghi ha ringraziato perché lo sta facendo inserire con i piedi di piombo: lo staff medico ha voluto evitare qualsiasi rischio di nuova ricaduta e non a caso ha sottoposto il numero 18 a uno specifico programma di riatletizzazione. Da qui in avanti però diventerà a tutti gli effetti un'alternativa a Perisic: se il croato avrà bisogno di tirare il fiato, Robin sarà pronto. Finora con la maglia dell'Inter ha collezionato appena 4 presenze, 3 in campionato e una in Coppa Italia, ma non è mai partito dal primo minuto. Presto potrebbe scoccare la sua ora".