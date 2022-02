Inter, bella notizia per Inzaghi: Gosens verso la convocazione per il Genoa

Robin Gosens si avvicina al recupero completo: l'ex Atalanta potrebbe essere convocato per Genoa-Inter di venerdì

"Un sorriso, dopo tanta sofferenza. Robin Gosens vede finalmente il traguardo all’orizzonte e già per il prossimo match in casa del Genoa, Simone Inzaghi potrebbe regalargli la prima convocazione da giocatore dell’Inter". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alle condizioni fisiche dell'ex Atalanta. Il tedesco, infatti, accelera per tornare a disposizione e potrebbe essere appunto convocato per Genoa-Inter, anche se molto probabilmente sarà solamente un atto formale, senza possibilità di entrare in campo. Un'altra buona notizia per Inzaghi è il ritorno, in ottica Genoa, di Bastoni e Brozovic, le assenze dei quali, specialmente il croato, si sono fatte sentire nel KO di San Siro col Sassuolo.