Gosens: “Grazie Inter e interisti, ora tutto è possibile. Non ci avrei mai creduto”

Il messaggio del tedesco: "Grazie all'Inter per averlo reso possibile, e grazie agli interisti per la notte magica"

"Se qualcuno qualche anno fa mi avesse detto che sarei stato in semifinale di Champions League, probabilmente non ci avrei creduto. Grazie all'Inter per averlo reso possibile, e grazie agli interisti per la notte magica. Ora tutto è possibile!". Questo il messaggio pubblicato su Instagram da Robin Gosens, esterno dell'Inter, dopo la qualificazione dei nerazzurri alla semifinale di Champions League: ad attendere la squadra di Simone Inzaghi ci sarà infatti il Milan di Stefano Pioli.