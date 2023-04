Gds – Inter-Benfica, pagelle: Barella totale. Inzaghi tecnico di coppa. Una insufficienza

Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport su Inter-Benfica , il quotidiano elegge Nicolò Barella migliore in campo. Per il centrocampista voto 8: "Condottiero che conduce in porto la nave. E la rassicura nella tempesta, con un gol da favola e una prestazione totale".

8 anche per Simone Inzaghi: "Il tecnico di coppa non sbaglia un colpo. Gestione perfetta nei 180 minuti, sofferenza limitata, semifinale d'oro". Il voto più basso per i titolari è per Dumfries, 6: "Non è notte da insufficienze. Anche se non aiuta praticamente mai Darmian ed è in ritardo notevole sulla rete di Aursnes".