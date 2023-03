Gosens sorride sui social dopo la vittoria col Lecce: “Una buona Inter stasera”

Quando gli hanno chiesto cosa c'è nel suo futuro non ha avuto troppi dubbi. "Solo l'Inter", ha risposto. Come in quella cara vecchia canzone nerazzurra che allo stadio avrà sentito suonare tante volte. Robin Gosens, alla fine della gara contro il Lecce, ha parlato di un'Inter pronta, che dopo Bologna era in cerca di tre punti e di riscatto. Il tedesco poi ha celebrato la vittoria anche su Instagram.