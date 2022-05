Juve-Inter, Gosens: “Notte perfetta. Vinto mio primo trofeo e poi… c’è Dumfries”

Il tedesco ha postato sui social la felicità per la vittoria ella Coppa Italia e ha scherzato sul compagno olandese

Il primo non si scorda mai ed è arrivato con l'Inter . Robin Gosens ha celebrato con un post sui social la vittoria in Coppa Italia e ha scherzato con Denzel Dumfries. Il giocatore tedesco ha scritto che si tratta di un trionfo bello per due motivi: "Primo Trofeo della mia carriera e Dumfries che finalmente fa un sorriso. Notte perfetta. Complimenti a tutti!".

L'olandese è noto per le sue facce agguerrite e grintose, specie durante le partite, e i compagni non perdono occasione per prenderlo in giro. Questa volta solo tanti sorrisi per una vittoria da incorniciare.