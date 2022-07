Gosens, Inter tranquilla: difficile la convocazione per Lens, più probabile che…

Il problema muscolare subito da Robin Gosens nel corso dell'ultima amichevole tra Inter e Monaco non preoccupa lo staff medico nerazzurro. Difficile che il tedesco viaggi con la squadra verso Lens in occasione dell'amichevole di domani. Più probabile, invece, una sua convocazione per Inter-Lione:

"Assente Gosens, lo stato fisico dell’esterno non preoccupa lo staff nerazzurro. Anche Skriniar, che sta recuperando dopo l’infortunio subito in Nazionale, non ha preso parte al match. Difficile che il tedesco ex Atalanta parta per Lens, dove domani si disputerà l’amichevole con i padroni di casa, più plausibile che rientri settimana prossima contro l’Olympique Lione, quando pure lo slovacco punta a strappare una convocazione".