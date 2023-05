Gosens a Inter TV: “Famiglia è la parola giusta per questa squadra, tutti parlavano male…”

Robin Gosens ha analizzato con emozione e compostezza il trofeo conquistato dai nerazzurri: "Siamo entrati un po' in ritardo in questa finale, abbiamo preso un brutto gol all'inizio. Poi abbiamo fatto vedere che squadra siamo, che siamo uniti e che lottiamo l'uno per l'altro. Per questo abbiamo meritato questa Coppa. Famiglia è la parola che descrive nel modo giusto la nostra squadra, tutti insieme uniti. Così tante partite puoi farle solo se sei un gruppo che lotta e che è una famiglia".

"Non è sempre stata una stagione facile per noi. Due mesi fa eravamo in crisi, tutti parlavano male di noi. La forza è che siamo sempre stati molto onesti con noi stessi. Non ci siamo tirati indietro e questo ha fato la differenza. Abbiamo buttato fuori squadre difficili, adesso abbiamo due finali in campionato e poi tantissima voglia di portare a casa da Istanbul un trofeo che questa società merita", ha concluso Robin Gosens.