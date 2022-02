Inter, Gosens pronto per il derby col Milan. Inzaghi potrebbe schierarlo per 15′-20′

L'esterno tedesco ha recuperato dall'infortunio e potrebbe essere a disposizione per l'andata delle semifinali di Coppa Italia

Dopo il deludente pareggio in casa del Genoa, l'Inter sarà di nuovo in campo martedì sera col Milan per l' andata delle semifinali di Coppa Italia. Tra i convocati dei nerazzurri potrebbe rientrare anche Robin Gosens.

La freccia tedesca ha ultimato il suo lungo percorso di recupero e sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan, in programma martedì 1° marzo con fischio d'inizio alle 21. E' chiaro, tuttavia, che non potrà disputare l'intera partita: Inzaghi potrebbe valutare di schierarlo per 15-20', riporta il Corriere dello Sport.