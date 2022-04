Lo dice pure Gosens: “Perisic merita il rinnovo. Ma questo non significa che…”

Il tedesco e il croato sono rivali per il ruolo da titolare a sinistra ma hanno un buon rapporto: Robin ha elogiato Ivan. "Sta facendo alla grande", ha detto

Eva A. Provenzano

Sono rivali e amici e spera che resti tutto così. Robin Gosens arriva da un lungo infortunio e una ricaduta e per giocare nell'Inter ha dovuto fare un lungo percorso di riabilitazione. Ha detto di aver scelto il club nerazzurro a gennaio per sfidare sé stesso ma gli tocca sfidare pure Perisicper prendersi lo spazio necessario ora che sta bene, che sta meglio. E sa di aver giocato poco perché davanti a lui ha il croato che sta facendo benissimo in questo periodo.

Lo ha ammesso lui stesso ai microfoni di Skysport. E quando gli hanno chiesto tra le righe se si aspetta il rinnovo del croato, lui ha risposto sinceramente e col sorriso: «Non so che succede con lui. So che sta facendo alla grande. Siamo concorrenti in quel ruolo ma anche amici ed è uno stimolo per entrambi di dare il massimo. Se rinnova sono contento perché merita il rinnovo. Ma questo non vuol dire che io non abbia intenzione di giocare e diventare un giocatore importante per l'Inter», ha detto.

Anche lui si aggiunge al coro di chi vorrebbe il rinnovo del calciatore croato. Ivan sta facendo benissimo e se è una risorsa per il suo primo concorrente, figuriamoci per l'Inter e per chi sa che questa è stata per il croato una stagione super.

(Fonte: SS24)