Gosens: “Scudetto? Inter più favorita della Juve. Andranno all’attacco dopo…”

Intervenuto ai microfoni di Goal, Robin Gosens, esterno dell’Atalanta, ha parlato così della corsa scudetto e del prossimo campionato di Serie A: “I favoriti della Serie A sono Juve e Inter. L’Inter forse anche un po’ più della Juve. Andranno all’attacco dopo la mancata vittoria in Europa League, hanno acquistato bene e sono sempre in corsa per vincere trofei. Per la Juve tutto dipende da Pirlo, se colpirà con il suo nuovo sistema e l’idea di giocare a calcio. Sono molto curioso. In generale, ci sono molte squadre che vogliono e possono giocare al top . Da citare anche Milan, si è visto a fine stagione che ha un’ottima rosa. Poi ci siamo noi o il Napoli, vogliono essere protagonisti. Sarà una grande stagione”.