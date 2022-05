GdS – Inter, Gosens neanche in campo ieri. “C’è uno strano paradosso che lo riguarda”

Uno strano paradosso in casa Inter che riguarda Robin Gosens. Anche ieri, l’esterno tedesco è rimasto in panchina per tutto il tempo

Alessandro Cosattini

Uno strano paradosso in casa Inter che riguarda Robin Gosens. E il suo scarso utilizzo da quando è arrivato in nerazzurro a gennaio per 25 milioni di euro. Anche ieri, l’esterno tedesco ex Atalanta è rimasto in panchina per tutto il tempo, nonostante la finale di Coppa Italia contro la Juventus in programma mercoledì.

"Il paradosso è che solitamente in queste situazioni soffre chi ha il contratto in scadenza, pressato dal promesso successore che finirà per prendere il suo posto. Invece Perisic sta inanellando prestazioni convincenti di partita in partita - avvicinandosi così al rinnovo -, mentre il tedesco chiuderà la stagione senza aver allenato il ritmo gara sui 90 minuti. Se poi arrivasse la firma del croato sul prolungamento contrattuale come i tifosi auspicano, la concorrenza tra i due potrebbe essere un tema ricorrente della stagione 2022/2023. Peraltro, non si può nemmeno spiegare questo utilizzo con il contagocce con la necessità dell'allenatore di affidarsi ai fedelissimi: basta dare un'occhiata a destra per smentire questa teoria, con Matteo Darmian che negli ultimi 6 impegni tra campionato e Coppa Italia ha macinato 218 minuti in campo contro i 29 di Gosens. E Denzel Dumfries non è certo in calo”, evidenzia La Gazzetta dello Sport.