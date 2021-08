Gotta: “Lukaku è ciò che mancava al Chelsea: hanno preso un giocatore che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Roberto Gotta ha parlato così della Premier, che inizia proprio questo fine settimana

"Mi aspetto un City che ha tanti giocatori a disposizione che sono stati in nazionale e sono arrivati questa settimana. Mi aspetto faccia fatica all’inizio, anche se è arrivato Grealish che al di là delle sue doti deve entrare nei meccanismi. Quando tutti recupereranno il City potrà riprendere una corsa quasi inarrestabile. Il Chelsea ha preso un giocatore che non aveva come Lukaku, che gli permetterà di giocare in un nuovo modo. C’era bisogno di un giocatore così per il salto di qualità. Il Manchester United potrebbe invece non giocare più con due centrocampisti difensivi ma con uno solo, quasi un 4-1-4-1 che potrebbe far tornare a far la differenza Van de Beek”.