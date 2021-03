Scudetto, Gotti: “Inter favorita”. Ballardini: “Per me nessun dubbio, sarà festa nerazzurra”

Intervistati dalla Gazzetta dello Sport, i due tecnici parlano della lotta scudetto. Entrambi votano Inter

Intervistati dalla Gazzetta dello Sport, Ivan Gotti e Davide Ballardini non hanno dubbi: è l'Inter la favorita per la conquista del titolo. "Ritengo sia favorita l’Inter per l’identità raggiunta dalla squadra che può contare su meccanismi consolidati e ha la possibilità di concentrarsi solo sul campionato", dice il tecnico dell'Udinese.