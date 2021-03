Inter, Conte e Guardiola a confronto: Contismo contro Guardiolismo

La Gazzetta dello Sport analizza i due tipi di gioco dell'Inter e del Manchester City con Conte e Guardiola a confronto

L'Inter viaggia a tutta velocità. Terza media punti dei primi cinque tornei continentali, dietro soltanto all'Atletico del Cholo Simeone e al City di Pep Guardiola. Merito anche di Antonio Conte che ha riportato l'Inter a essere competitiva in campionato, a giocarsi lo scudetto fino alla fine. La Gazzetta dello Sport parla di Contismo che ha portato l’Inter in testa al campionato.

"Il Contismo è una miscela dei due tipi di gioco. Ma oggi, con i calciatori attuali, più sbilanciato verso il credo dell’allenatore del Manchester City. Con una differenza: Conte cura di più la fase difensiva rispetto a Pep, o forse è più giusto dire che la sua è una fase di non possesso più attenta, mentre Pep lavora difensivamente già con lo stesso pallone tra i piedi. In definitiva: il possesso di Conte è sempre con il pensiero rivolto, prima o dopo, alla finalizzazione, alla verticalizzazione, mentre quello di Guardiola può avere anche uno scopo preventivo: il pallone ce l’ho io e tu non potrai mai attaccarmi".