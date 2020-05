Gotti: “Calciopoli? Non pensavo che dietro al nostro calcio ci fosse quello schifo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, è tornato così sull’argomento Calciopoli, che l’ha scandalizzato molto: “Se quel mondo è definitivamente cancellato? Sono la persona meno indicata per dirlo. Cerco di prendere il positivo dalle cose, non sono un malpensante: non pensavo che dietro al nostro calcio ci fosse questo schifo. Adesso cerco di percepirne solo la positività e se c’è ancora questo schifo io faccio fatica a vederlo”, ha detto l’allenatore.