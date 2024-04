Gotti: “Non commento gli episodi arbitrali, oggi partita da legge di Murphy”

"Siamo stati particolarmente bravi nel non cadere nella scia del nervosismo che può capitare quando ci sono episodi controversi che mi permetterete di non commentare. Cerco di stare fuori dagli episodi arbitrali. Poteva andare diversamente ma questa partita è figlia della legge di Murphy, tutto quello che può andare male lo farà. Abbiamo preso gol alla prima occasione, non mi era dispiaciuto come abbiamo cercato di gestire. Abbiamo avuto occasioni per tornare in partita, poi sul calcio d'angolo vanno 2-0. Poi prendiamo la traversa e poi questo episodio dell'espulsione a fine primo tempo che è fortemente determinante. Anche se eravamo già sotto 2-0 contro un Milan in un ottimo momento di forma"