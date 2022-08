Gotti: “Inter? Ecco dove abbiamo sbagliato. Attenti su Brozovic, ma…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo, Luca Gotti è tornato sulla sconfitta con l'Inter. Il tecnico dello Spezia ha sottolineato gli errori commessi dalla sua squadra. "La preparazione alla partita era stata fatta per aggredire l'Inter in certe zone, non siamo stati bravi a scalare in avanti a destra, lasciando grande proprietà di palleggio a Bastoni, il giocatore che ha toccato più palloni, cosa che di solito fa Brozovic, su cui siamo stati attenti. Questo ci ha fatto perdere venti metri, non riuscendo ad essere aggressivi come un po' lo siamo stati nel secondo tempo".