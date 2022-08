Spezia, Gotti: “Non sono contento, soprattutto del primo tempo. Inter squadra fortissima”

Si preannunciava una partita difficile e, purtroppo per il suo Spezia, la gara di San Siro contro l'Inter, ha rispettato in pieno le attese

Si preannunciava una partita difficile e, purtroppo per il suo Spezia, la gara di San Siro contro l'Inter, ha rispettato in pieno le attese. Dopo la sconfitta del Meazza, Luca Gotti, allenatore degli aquilotti, ha parlato così a Sky Sport:

"Non sono molto contento, perché avevamo preparato qualcosa di diverso in fase difensiva, anche se è difficile stabilire il limite tra quello che ti concede una squadra molto forte e i tuoi limiti. Bisogna trovare un punto di equilibrio virtuoso. Non sono contento del primo tempo della mia squadra, nella ripresa abbiamo gestito il tutto in maniera diversa. Non tolgo alcun merito a una squadra fortissima come l'Inter, ma quello che voglio è migliorare a ogni gara".