Governo inglese assicura: “Agevoleremo la cessione del Chelsea”

Il governo britannico ha assicurato che si adopererà per facilitare la cessione del Chelsea

Ma di fronte alle attuali incertezze e difficoltà del Chelsea, il sottosegretario alla Cultura, Media e Sport, Chris Philp, ha garantito che l'esecutivo di Londra farà tutto il necessario per tutelare il club, che ieri - tramite un comunicato - aveva chiesto al governo di rivedere e riconsiderare alcune delle misure restrittive imposte alla stessa società di Stamford Bridge. "Il governo intende ascoltare ogni proposta che renda possibile al Chelsea di continuare ad operare, in maniera tale però che Abramovich non possa ricevere utili". In un'intervista alla BBC Radio, Philip non ha neppure escluso che la deroga, concessa al Chelsea per concludere regolarmente la stagione, possa essere modificata per "garantire che il club sopravviva o per facilitarne la cessione".