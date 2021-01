Governo cinese preoccupato da Suning-Inter? Pistocchi dà risposta chiarissima

L’emergenza a livello economico a causa del Covid-19 sta mettendo in ginocchio tutti, dagli stati fino alle aziende. E il calcio ne è pienamente coinvolto, tra mancati introiti da stadio e doverosi tagli agli stipendi. Negli ultimi giorni è rimbalzata la voce di una forte limitazione a Suning da parte del Governo cinese in merito agli investimenti nel calcio e, di conseguenza, nell’Inter. Ma è davvero così? Maurizio Pistocchi ha risposto così su Twitter: “Il Governo cinese non è preoccupato da Suning/Inter, ma piuttosto da altre situazioni. (AtlMadrid)”.