"Juve-Thuram, linea calda". Si tratta di Khephren, il fratello di Marcus, attaccante dell'Inter. TuttoSport in prima pagina parla del mercato della società bianconera e spiega che mentre Rabiot prende tempo, Giuntoli cerca di non perderlo: "Nuovi contatti con l'agente del calciatore che ha il contratto in scadenza con il Nizza nel 2025". Questo il titolo principale ma si parla anche del mercato dell'Inter: "Grana per il club nerazzurro, il Bayern chiama Calhanoglu".