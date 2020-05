L’avv. Grassani: “Episodio Pjanic? Quell’Inter-Juve non finisce qua. Ma Pecoraro…”

Il legale del Napoli, Mattia Grassani, ha parlato della vicenda Pecoraro. Delle dichiarazioni dell’ex capo della Procura FIGC che ha parlato delle immagini mai trovate sul fatto di Pjanic su Rafinha in una gara tra Inter e Juve del 2018. Il Napoli in quel periodo contendeva lo scudetto ai bianconeri e su questa vicenda l’avvocato del club partenopeo ha detto: «Una vicenda di due anni prima denunciata solo ora, non mi sembra un modo corretto di operare. Poteva muoversi all’epoca. Le denunce che arrivano dopo tanto tempo le prendo sempre con massima cautela. E’ un fatto grave, tra l’altro accaduto tra la Lega e il soggetto titolare del potere di indagare. La partita Inter-Juve sicuramente non finisce qui. Dopo le denunce di ieri, sicuramente si andrà avanti. Ma ci sono lati da chiarire», ha sottolineato a Radio Kiss Kiss.

(Fonte: tuttonapoli.net)