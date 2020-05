GdS – Pecoraro: “Inter-Juve 2018, sparito audio”. Ma l’episodio Pjanic-Rafinha non era da Var

Continuano a far discutere le dichiarazioni dell’ex capo della Procura Federale, Giuseppe Pecoraro, che ieri ha dichiarato a Il Mattino di aver chiesto i dialoghi audio tra Var e arbitro Orsato in occasione del fallo di Pjanic su Rafinha in Inter-Juve dell’aprile 2018. Un file mai trovato: “Mi dissero che non c’era e basta“.

La Gazzetta dello Sport spiega che quell’episodio non rientra nel protocollo di intervento Var (al contrario dei casi da rosso diretto) e per questo non era stato archiviato nelle registrazioni, procedura prevista per i soli dialoghi su casi da protocollo Var, come comunicato al tempo a Pecoraro. Che poi archiviò senza ravvisare irregolarità.