Grassani: “L’UEFA può escludere la Juventus da tutte le competizioni”

"La UEFA già alle prime notizie del procedimento ha aperto un fascicolo. È assolutamente rigorosa. Al di là del FFP, la UEFA ha un potere autonomo. Può decidere la mancata ammissione alle coppe per la parità competitiva e premiare le società virtuose. Di sicuro vigilerà fino alla fine su come si concluderà la vicenda. Non è da escludere che a fine campionate possa dire la sua sulla partecipazione della Juve alle coppe, qualora ci sia".