Grassia: “Scommesse? Manca cultura: questi ragazzi hanno letto al massimo Topolino”

Non è il momento del buonismo, ci sono delle norme e vanno applicate indipendentemente dai nomi coinvolti. Si è parlato tanto di ludopatia, di questo malanno sociale: probabilmente c'è ed è venuto fuori infatti che Tonali pare voglia dedicarsi ad una terapia, ma secondo me è mancanza di cultura. Ci troviamo davanti a ragazzi che non hanno completato il ciclo di studi fino alla maturità, che in vita loro forse hanno letto al massimo Topolino.

C'è da interrogarsi sul comportamento dei procuratori, che non dovrebbero essere presenti solo al momento della contrattualistica, ma dovrebbero far capire ai loro assistiti che ci sono delle norme da seguire soprattutto per se stessi. Recano un danno a se stessi, alle società, ma anche al sistema calcio perché la gente si sente delusa e tradita".

