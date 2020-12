Il Lorient ha provato ad annullare l’espulsione ma non c’è riuscita. Andreaw Gravillon gioca in Ligue1, nel club francese che ha affrontato (e ha perso 2 a 0) il PSG nel turno infrasettimanale del mercoledì. Per il difensore di proprietà dell’Inter però il ricorso non è servito a nulla: il direttore sportivo gli ha dato due giornate di squalifica, tornerà a giocare nel campionato a gennaio.

(Fonte: L’Equipe)