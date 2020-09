Dopo l’esperienza all’Ascoli Andrew Gravillon è tornato all’Inter. Il giocatore si sta allenando a livello individuale in attesa di trovare una nuova squadra. Si sarebbe aperta una pista in Francia. Da quanto riporta Telefoot, il Lorient, squadra che milita in Ligue1, starebbe trattando per un prestito con opzione d’acquisto per il difensore. Fonti italiane confermerebbero che le parti sono vicino all’accordo per il 22enne francese.