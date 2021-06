Figc, Gravina pensa a un nuovo progetto: corsi di primo soccorso per i calciatori

Dopo l'episodio capitato a Eriksen il presidente federale studia questa ipotesi in grado di insegnare ai giocatori le mosse da mettere in pratica

"Per questo il presidente della Figc Gabriele Gravina ha immediatamente allargato lo sguardo, individuando il modo giusto per far sì che la tragedia sfiorata sabato pomeriggio in Danimarca si trasformi, concretamente, in un insegnamento: un corso di primo soccorso per i calciatori. In realtà all’inizio era stato Joakim Maehle, il giocatore dell’Atalanta, a cercare di aiutare il talento nerazzurro. Era lui il più vicino e ha subito tentato la manovra per liberare le vie aeree di Eriksen, ma non ci è riuscito. Quindi è toccato al rossonero e il suo intervento si è rivelato risolutivo. È da qui che Gravina vuole ripartire. Dalla prontezza e dalla capacità di Kjaer che forse sono state determinanti nel salvare il campione danese. Per questo sta mettendo a punto il progetto corsi, da effettuare a breve, in collaborazione con la Lega Serie A e con la Federazione medico sportiva", si legge su La Gazzetta dello Sport.