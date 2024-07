FIGC, Gravina: “Scioglierò riserva su candidatura a chiusura percorso”

«Che cosa cambiano questi due mesi di eventuali spostamenti? Non cambia nulla nella maniera più assoluta. La mia riserva si scioglierà nel momento in cui ho chiuso il percorso nel rispetto di alcuni principi, cioè quelle che sono le nuove regole del gioco, poi deciderò». Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato alla fine del Consiglio Federale della sua possibile ricandidatura alle prossime elezioni federali.

«Noi stiamo seguendo quelli che sono dei principi di politica sportiva. In parte lo chiede la nostra istituzione, in parte lo chiede la socializzazione in termini di Paese, perché è giusto che ci sia una verifica all'interno del mondo politico e della governance della federazione. Lo chiede la politica con un intervento che credo sia molto chiaro. Noi rispetteremo il primo incipit fondamentale del cosiddetto emendamento Mulè. Per quanto mi riguarda, non cambia assolutamente nulla», ha aggiunto.