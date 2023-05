Gravina: “Inter, Roma e Fiorentina straordinarie: hanno tutte possibilità”

Il calcio italiano festeggia l'ingresso di tre squadre nelle finali delle competizioni Uefa. Dopo la qualificazione di martedì dell'Inter in Champions League, ieri sera sono arrivate anche quelle della Roma in Europa League e della Fiorentina in Conference League. "Inter, Roma e Fiorentina sono state straordinarie, hanno raggiunto un risultato eccezionale per l'intero movimento", ha commentato il Presidente della Figc, Gabriele Gravina.