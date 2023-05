City-Inter, la Curva Nord è al lavoro: “Già dentro lo stadio per la coreografia”

E' già cominciato il lavoro degli ultras nerazzurri per preparare la coreografia per la finale di Istanbul del 10 giugno

Cresce l'attesa per la finale di Champions League di Istanbul del prossimo 10 giugno tra Manchester City e Inter. E la Curva Nord, che negli ultimi anni ha stupito l'Europa intera con le sue meravigliose coreografie, ha già cominciato il suo lavoro in vista dell'evento: una delegazione degli ultras nerazzurri è infatti in questo momento all'interno dello stadio Ataturk per cominciare a pianificare quella che sarà la coreografia per quella sera.