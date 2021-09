Gravina: “Interspac? Azionariato via da studiare. E’ tempo di valutare se…”

Così il presidente Figc: "Il tema dell’azionariato popolare è una via da studiare per capire se sia in grado di alleggerire il peso del grande indebitamento che grava sui nostri club"

Marco Astori

“Il tema dell’azionariato diffuso come partecipazione popolare è una via da studiare per capire se sia in grado di alleggerire il peso del grande indebitamento che grava sui nostri club”. Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina, intervenuto con una lettera durante “Se non ora quando?”, il seminario sull’azionariato popolare nel calcio promosso da Interspac. “Dopo tanti anni, è tempo di valutare al meglio se e come si può integrare questo modello nel sistema calcio italiano, che deve essere sempre più stabile e sostenibile”.