Gravina: “Playoff? Sì, ma non basta. Juve fuori dalla Serie A? Spero di no ma…”

Le parole del presidente Figc: "Una cosa è certa: per stare insieme bisogna rispettare le regole che ci siamo dati"

Intervenuto ai microfoni di AS, Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato così della crisi nel mondo del calcio a causa della pandemia: "Siamo ancora in emergenza, dobbiamo aumentare i ricavi e ridurre i costi. Il livello di indebitamento è preoccupante e in Italia abbiamo recentemente approvato una norma che segue proprio questo principio. I playoff? Sono molto favorevole ai playoff, ma è riduttivo parlare solo di questo. La riforma del sistema deve puntare, prima di tutto, alla sostenibilità e poi a rendere più appetibile il prodotto. Juve fuori da Serie A e Champions? Spero che ciò non accada e vedremo che decisione prenderanno gli organi competenti. Una cosa è certa: per stare insieme bisogna rispettare le regole che ci siamo dati sia a livello nazionale che internazionale".