GdS – Superlega, Juve, Barça e Real possono trattare. Si chiude con multa?

I club ribelli hanno più fiducia nel dialogo in attesa che si esprima la Corte Europea. All'UEFA non conviene punire subito le tre grandi

Eva A. Provenzano

L'UEFAha sospeso i provvedimenti disciplinari annunciati contro Barcellona, Real Madrid e Juventus. Sono i tre club che non hanno mai lasciato la Superlega e che ora hanno fiducia nel dialogo con Ceferin. Il presidente sembrava essersi impuntato su quanto accaduto e ora - spiega La Gazzetta dello Sport - è più disponibile alla trattativa. "A Nyon sono pronti ad accogliere le ribelli se patteggeranno come i 9 pentiti (con le stesse sanzioni economiche). Può sembrare scontato, ma non è così: fino a ieri, l’idea era lo scontro totale. Ora si fa strada la possibilità di accogliere le resistenti per cominciare un percorso verso una nuova (e più condivisa) Champions", si legge sulla rosea.

Al momento il procedimento contro i tre club è congelato e il giudice di Madrid ha chiesto all'UEFA e alla FIFA di non interferire con la Superlega, però è entrata in ballo l'Europa. E "se la Corte del Lussemburgo, entro due settimane, respingesse il ricorso spagnolo, la battaglia per la Superlega sarebbe persa (così come il procuratore Striani aveva perso quella per far dichiarare illegittimo il fair play finanziario). Se invece i giudici Ue accogliessero la richiesta, la sentenza può arrivare in un anno, forse più, lasciando il calcio nel caos".

In attesa di capire come finirà: "Può darsi che alla fine convenga a tutti quel milione di multa per club in beneficenza, più il 5% dei premi Uefa, per chiudere questa storia e lavorare a una Champions che dal 2024 accontenti Uefa e grandi club".