Gravina: “Mancini? E’ alle prese con una sorta di puzzle che cerca di costruire”

Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha commentato nella conferenza stampa post consiglio il lavoro del Ct in vista degli impegni della nazionale

"Vi garantisco che Mancini lo vedo alle prese con una sorta di puzzle che cerca di costruire, ma la costruzione non ha una figura nitida, perché tra infortuni, indisponibilità e non utilizzi abbiamo un materiale selezionabile molto ristretto". Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha commentato nella conferenza stampa post consiglio il lavoro del Ct in vista degli impegni della nazionale.