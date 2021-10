Gravina: “Mondiale ogni due anni? Per noi sarebbe la fine: siamo contrari per due motivi”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto nuovamente sulla proposta di un Mondiale ogni due anni

"Sono tentativi di proposte che generano conflitti di cui il calcio non ha bisogno. Sono dannosi. Siamo contrari per due ragioni, una sportiva e una commerciale. Siamo in fase di rinnovo contratti. Sponsor e partner non accettano nella maniera più assoluta la riduzione delle finestre e, in caso, non avrebbero più interesse a sostenere il sistema. Per noi sarebbe la fine. Abbiamo sentito Lega, calciatori, allenatori, tutte le componenti italiane, e sono tutte contrarie. Siamo disponibili a collaborare ma tenendo lontane proposte che ci stanno creando grande danno".