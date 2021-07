Gravina: “Serie A a 18 squadre? Sarà vera rivoluzione: questa la proposta. Sugli stadi…”

Il numero uno della Federcalcio ha parlato a margine del Consiglio federale e ha spiegato di aver proposto la fusione di Serie B e Serie C. Ha parlato anche delle riaperture

La questione degli stadi e quella della riforma dei campionati. Ne ha parlato Gabriele Gravina, il presidente della FIGC, a margine del Consiglio Federale che si è tenuto oggi. Il 2 agosto si riunirà il tavolo permanente con le componenti per la riforma dei campionati. «Serie A a 18 o 20 squadre? Parlare di numeri non mi affascina. La riforma prevede non solo un cambio di format. Parliamo di una vera e propria rivoluzione con un impatto a livello di sostenibilità e stabilità del sistema. Tre livelli di professionismo non sono più sostenibili. Per questo ho proposto una fusione tra la Serie B e la Serie C dal 2024-25 per arrivare a condizioni di sostenibilità migliori del sistema».