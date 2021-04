Gravina: “Non potevamo fare a meno di Inter, Milan e Juve. Superlega alert da considerare”

Il presidente della Figc, intervistato dalla Rai, ha parlato del fallimento della Superlega

"Pensavo avesse una durata più lunga. Mi stavo preoccupando del calcio italiano, non potevamo pensare di dover fare a meno di tre realtà importanti come Inter, Milan e Juve. Posizione Federcalcio è chiara: bisogna rispettare le regole. Dobbiamo recuperare serenità, normalità da parte di tutti. Il malessere ha una radice profonda che dobbiamo estirpare. Il mondo del calcio ha problemi, dobbiamo prendere la minaccia della Superlega come un alert da prendere seriamente in considerazione. Agnelli avrà avuto le sue ragioni, non le condivido. Ma ci sarà modo di potersi confrontare".