Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così dei vari attaccanti dei club di Serie A: "Sono davvero curioso di vedere in Italia, alla Roma di Daniele De Rossi, un attaccante come Dovbyk, viene da una grande stagione in Spagna, al Girona, capocannoniere della Liga.