Pareggio che non fa una piega: sperimentale l’Inter del primo tempo (dentro solo a gara in corso i vari Bastoni, Darmian, Frattesi, Di Marco, Calhanoglu e Arnautovic), sperimentale il Pisa della ripresa. Simone Inzaghi recupera lentamente i pezzi, le vacanze sono finite quasi per tutti. Oggi tornano Dumfries e De Vrij. Da un paio di giorni sono al lavoro Thuram e Pavard, mentre gli altri reduci dall’Europeo erano appunto in gruppo ieri a Pisa, con gli italiani utilizzati già contro il Las Palmas.