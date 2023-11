Graziani: “Lautaro? Ci sta paragone con Batistuta. E gli faccio un appello per i rigori”

Le parole dell'ex calciatore: "Paragone con Batistuta? Ci sta e credo che Gabriel non si offenda, Lautaro sta scrivendo la storia in modo convincente"

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così del momento di Lautaro Martinez: "A Lautaro vorrei dire una cosa, un appello ufficiale: ma perché non tira lui i rigori e li fa tirare a Calhanoglu? Li deve tirare lui: l'attaccante che vuole arrivare a quei livelli e vincere la classifica cannonieri deve tirare i rigori. Calhanoglu è bravo, ma deve mettersi da parte. Lautaro sta facendo una stagione straordinaria. Paragone con Batistuta? Ci sta e credo che Gabriel non si offenda, Lautaro sta scrivendo la storia in modo convincente".